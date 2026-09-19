ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
Российские военные освободили пять сел в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль села Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Подразделения «Центра» заняли Марьевку и Гулево в ДНР.
Группировка «Восток» освободила Зеленую Диброву в Запорожской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные с начала 2026 года взяли под контроль более 220 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Площадь освобожденной территории превысила 5,3 тысячи квадратных километров.