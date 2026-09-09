Пожар начался на промышленном объекте Нового Уренгоя из-за атаки БПЛА

В среду, 9 сентября, беспилотники противника атаковали один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале.

«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Ранее стало известно, что в Геленджике электроподстанция получила повреждения при атаке беспилотников. Несколько районов остались без электроэнергии.