Над Ростовской областью уничтожили более 70 дронов

Более 70 украинских беспилотников ликвидировали в Ростовской области. Об этом в мессенджере «Макс» заявил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 70 БПЛА в семи районах области», — сказал он.

По словам Слюсаря летательные аппараты ликвидировали в небе над Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском и Азовском районами.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Также сегодня утром глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на регион. В результате налета БПЛА автомобили и частные дома получили повреждения. По его словам, ВСУ планировали атаку на промышленные предприятия.

Глава Воронежской области Александр Гусев утром сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 28 украинских беспилотников. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.