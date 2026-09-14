Силы ПВО за ночь сбили 399 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 399 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи, с 20:00 по московскому времени 13 сентября до 08:00 14 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны сбили над Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Смоленской и Ростовской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что за день средства ПВО ликвидировали над семью российскими регионами 140 вражеских дронов. БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской областями, в Центральном федеральном округе страны, над Крымом и Черным морем.