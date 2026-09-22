Силы ПВО за ночь сбили почти 300 беспилотников

В течение прошлой ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожили над Воронежской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Тамбовской областями и Крымом.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в результате налета БПЛА в регионе повреждения получили гражданские объекты, в том числе дома и автомобили. В Воронежской области падения обломков БПЛА пострадал дачный домик, сообщал глава региона Александр Гусев.

Днем ранее при атаке беспилотников на Брянскую область ранения получили два человека, их оперативно доставили в больницу для оказания помощи.