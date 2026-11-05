Парту героя в память о бойце СВО открыли в школе № 6 в Мытищах

Глава округа Юлия Купецкая приняла участие в открытие мемориальной Парты героя в память о погибшем участнике спецоперации Александре Абрамове. Церемония в школе № 6 состоялась в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа».

Александр Абрамов родился и вырос в Мытищах. После срочной службы работал в органах внутренних дел. В июле 2023 года он принял важное и непростое решение — отправиться туда, где был особенно нужен. Александр участвовал в боях за освобождение Авдеевки, Артемовска и Клещеевки, а за проявленные мужество и самоотверженность был награжден медалями «За отвагу», «За помощь в бою», «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

18 января 2026 года Александр Абрамов погиб при выполнении боевого задания. Указом президента России он посмертно удостоен ордена Мужества.

Почтить память защитника пришли его родные — супруга, дети и мама, а также одноклассники, представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции, педагоги и ученики школы.

Год назад в школе № 6 открыли Парту героя, посвященную однокласснику Александра, Ивану Магеро. Память о двух друзьях будет храниться в школьном музее.