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    Парту героя в память о бойце СВО открыли в школе № 6 в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Глава округа Юлия Купецкая приняла участие в открытие мемориальной Парты героя в память о погибшем участнике спецоперации Александре Абрамове. Церемония в школе № 6 состоялась в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа».

    Александр Абрамов родился и вырос в Мытищах. После срочной службы работал в органах внутренних дел. В июле 2023 года он принял важное и непростое решение — отправиться туда, где был особенно нужен. Александр участвовал в боях за освобождение Авдеевки, Артемовска и Клещеевки, а за проявленные мужество и самоотверженность был награжден медалями «За отвагу», «За помощь в бою», «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

    18 января 2026 года Александр Абрамов погиб при выполнении боевого задания. Указом президента России он посмертно удостоен ордена Мужества.

    Почтить память защитника пришли его родные — супруга, дети и мама, а также одноклассники, представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции, педагоги и ученики школы.

    Год назад в школе № 6 открыли Парту героя, посвященную однокласснику Александра, Ивану Магеро. Память о двух друзьях будет храниться в школьном музее.

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