Ветеран СВО провел встречу со школьниками в Можайском округе

В школе также действует штаб по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей, его работу курирует педагог дополнительного образования Алла Евглевская. Ребята с энтузиазмом помогают фронту, а недавно здесь стартовал сбор гуманитарной помощи для бойцов.

Роман Гомыляев родился и вырос в поселке Мурмино, окончил юридический факультет Рязанской академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, служил лейтенантом юстиции, затем работал в розничной торговле.

14 октября 2022 года мужчина пришел в военкомат Пушкино с просьбой о добровольной мобилизации. Его зачислили рядовым стрелком и назначили заместителем командира взвода, а после передислокации перевели в инженерно-саперный полк.

С января 2023 года он под Луганском создавал инженерно-оборонительные сооружения, устанавливал минные заграждения, строил «линию Суровикина», разминировал мост в районе Лисичанска. Мужчина командовал взводом из 23 человек.

25 июля 2023 года при выполнении боевого задания близ села Андреевка Роман Викторович подорвался на противопехотной мине и лишился ступни. Сослуживцы четыре часа на руках несли его в госпиталь.

За личное мужество и отвагу он награжден медалью Суворова. Полгода мужчина провел в госпиталях, врачебная комиссия отказала ему в возвращении на фронт. В марте 2024 года переехал с женой в деревню в Можайском округе.

В мирной жизни Роман Гомыляев прошел обучение в «Школе фермера», получил грант Россельхозбанка и создал с супругой крестьянско-фермерское хозяйство «Баранья ферма».

Сейчас он ведет активный образ жизни: прыгал с парашютом, участвует в соревнованиях по адаптивным видам спорта, на «Кубке мужества» занял первое место по пауэрлифтингу с результатом 170 килограммов.

В 45 лет Роман получил звание «Мастер спорта» по дисциплине «военный жим». Он пишет стихи, посвященные боевым друзьям и любимой женщине.

В формате открытого диалога ветеран пообщался со старшеклассниками, ответил на их вопросы и рассказал, с какой целью защитники находятся на специальной военной операции и какие задачи выполняют.

В этот же день для учеников четвертых классов прошел открытый урок, который провел ветеран боевых действий из Видного Евгений Ачимов.