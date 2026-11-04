МО: ВСУ в течение суток в зоне СВО потеряли около 1160 военнослужащих

Потери Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации за минувшие сутки составили около 1160 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, за это же время российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины. Также атакованы цеха производства и места хранения украинских наземных роботизированных комплексов и беспилотников.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 972 украинских дрона.

Ранее российские военные атаковали две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях — «Наливайковка» и «Чижовка». Помимо этого, под удар попали суда, которые ВСУ использовали в своих интересах.

Также минувшей ночью артиллеристы группировки войск «Восток» поразили сеть опорных пунктов украинской армии. Для выполнения боевой задачи они использовали высокоточные снаряды «Краснополь».