День народного единства отметили в Ленинском округе

3 ноября в преддверии праздника прошел концерт для жителей и гостей. В фойе развернулась выставка «Разные корни. Одна Родина», подготовленная подмосковной «Молодой гвардией Единой России» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что День народного единства напоминает о том, что сила России — в сплоченности ее народа.

«В самые трудные времена именно это помогало нашей стране преодолевать испытания и идти вперед. Пусть в каждом доме будет мир и согласие, а наша общая история и традиции объединяют нас и дальше», — отметил он.

Выставку «Разные корни. Одна Родина» торжественно открыла депутат Московской областной Думы Диана Алумянц. Экспозиция посвящена участникам специальной военной операции разных национальностей, для которых Подмосковье стало домом.

Всех бойцов на фото объединяет любовь к Родине и готовность защищать ее. Сейчас героями выставки стали восемь участников СВО из Ленинского городского округа, но экспозицию планируется дополнить новыми историями.

Праздничный концерт объединил представителей разных поколений и национальностей, а выставка стала напоминанием о том, что любовь к Родине и готовность защищать ее интересы не зависят от происхождения.

В муниципалитете регулярно проходят мероприятия, направленные на укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи.