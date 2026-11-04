360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Российские беспилотники ударили по сухогрузу в порту Одессы

    Минобороны заявило об ударе по судну с военным грузом в порту Одессы

    Фото: РИА «Новости»

    Запущенные российскими войсками беспилотники ударили по сухогрузу, стоящему в порту Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что попавшее в зону поражения летательного аппарата судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    В ночь на среду, 4 ноября, запущенные российскими военными беспилотники поразили электроподстанции «Наливайковка» и «Чижовка» в Киевской и Житомирской областях.

    Как сообщила пресс-служба Минобороны, также в зону поражения летательных аппаратов попал идущий в Одессу сухогруз, перевозивший военное имущество. В момент удара судно находилось в восьми километрах от порта.

    Читайте также

    Дети пострадали при атаке ВСУ беспилотниками по Мелитополю

    ВСУ атаковали пассажирский поезд в Клинцах

    Силы ПВО уничтожили 155 БПЛА, летевших к Москве

    Дети пострадали при атаке ВСУ беспилотниками по Мелитополю

    ВСУ атаковали пассажирский поезд в Клинцах

    Силы ПВО уничтожили 155 БПЛА, летевших к Москве