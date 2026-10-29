Жители Приморья отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Волонтеры из Приморья направили военнослужащим в зону спецоперации гуманитарный груз. В него вошли теплая одежда и окопные свечи, сообщила пресс-служба правительства региона.

В администрации уточнили, что «Серебряные добровольцы» каждое утро приходят в Центр медицинской профилактики и изготавливают предметы, необходимые бойцам, а также собирают посылки.

Недавно активисты сшили 94 футболки из трикотажного полотна. Одежду вместе с теплыми носками отправят на передовую как часть новогодних подарков. Волонтеры уже приступили к сбору сладких наборов, чтобы успеть подготовить все к празднику.

Ранее гуманитарную помощь бойцам передали активисты их Химок. Они собрали груз по прямым запросом военнослужащих. Вес партии гуманитарной помощи составил порядка 350 килограммов, в посылку вошли маскировочные сети, медикаменты, строительные материалы и продукты длительного хранения. Также волонтеры упаковали теплые вещи и предметы первой необходимости.