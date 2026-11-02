ВС России нанесли удар по сухогрузу ВСУ под Одессой

Российские военные поразили сухогруз, перевозивший грузы для Вооруженных сил Украины, в Черном море. Судно находилось в 58 километрах южнее Одессы, сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, в Одесской области беспилотники нанесли удар по месту укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун». Объект располагался в районе населенного пункта Тузлы.

По данным ведомства, удары наносили в течение ночи по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным в перевозке грузов военного назначения.

Ранее стало известно, что российские войска в течение октября 14 раз наносили удары по электроподстанциям, использовавшимся в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что удары по важным целям наносят в регулярном режиме.