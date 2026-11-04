360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дипломат рассказал о подвижках перед переговорами в Абу-Даби

    Мирошник: подвижки перед встречей в Абу-Даби есть только на гуманитарном треке

    Фото: РИА «Новости»

    России удается договариваться с Украиной по гуманитарным вопросам, но не политическим. Подвижек на этом направлении по-прежнему нет, сообщил «Известиям» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «У нас основные продвижения идут по гуманитарному треку — обмены пленными, телами, больными. Это политический трек никуда не двигается», — сказал он.

    Этот вопрос, по словам Мирошника, стороны могут затронуть на переговорах в Абу-Даби. Дипломат заявил, что подход к урегулированию конфликта на Украине остался прежним. Он не менялся с июня 2024 года, когда президент России Владимир Путин озвучил ключевые требования.

    Переговоры при посредничестве США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Читайте также

    Трамп заявил о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Минобороны показало разминирование гуманитарных коридоров в Алешках

    СМИ узнали, что делегацию ЕС в Абу-Даби может возглавить соратник фон дер Ляйен

    Трамп заявил о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Минобороны показало разминирование гуманитарных коридоров в Алешках

    СМИ узнали, что делегацию ЕС в Абу-Даби может возглавить соратник фон дер Ляйен