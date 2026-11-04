Дипломат рассказал о подвижках перед переговорами в Абу-Даби

Мирошник: подвижки перед встречей в Абу-Даби есть только на гуманитарном треке

России удается договариваться с Украиной по гуманитарным вопросам, но не политическим. Подвижек на этом направлении по-прежнему нет, сообщил «Известиям» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«У нас основные продвижения идут по гуманитарному треку — обмены пленными, телами, больными. Это политический трек никуда не двигается», — сказал он.

Этот вопрос, по словам Мирошника, стороны могут затронуть на переговорах в Абу-Даби. Дипломат заявил, что подход к урегулированию конфликта на Украине остался прежним. Он не менялся с июня 2024 года, когда президент России Владимир Путин озвучил ключевые требования.

Переговоры при посредничестве США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.