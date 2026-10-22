Мемориальную доску герою СВО Ивану Безрукову открыли в гимназии в Красногорске

В гимназии № 6 Красногорска установили мемориальную доску выпускнику Ивану Безрукову, погибшему в зоне СВО. На церемонию пришли его мама и отец — протоиерей, у которого выпускник служил после окончания учёбы, сообщили в РИАМО.

Директор гимназии Наталья Сергеева подчеркнула, что память о героях необходимо сохранять для будущих поколений: без знания их судеб невозможно по-настоящему оценить их подвиг. В сентябре в школе также открыли «Парту Героя».

В день памятной церемонии прошла и акция «333», которую гимназия проводит с начала СВО. Ученики вместе с родителями собирают необходимые бойцам вещи, медикаменты и сладости, пишут письма и делают браслеты-талисманы. Школа помогает по запросам военных и ежедневно отчитывается о переводах.

Мама двух учеников Ольга Василенко отметила, что подобные инициативы укрепляют чувство единства. Дети также готовят рисунки и другие послания, чтобы поддержать военнослужащих.