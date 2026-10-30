Глава Люберец провел встречу с участниками СВО и их семьями

Владимир Волков обсудил меры поддержки военнослужащих и их родных на встрече в формате выездной администрации. Мероприятие прошло 28 октября в корпусе гимназии № 5.

В работе приняли участие представители Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО, филиала фонда «Защитники Отечества» и депутатский корпус округа.

По инициативе президента, губернатора и партии «Единая Россия» участникам СВО и их семьям доступны 77 мер поддержки. Они касаются положенных льгот, реабилитации, трудоустройства, программ обучения и других направлений помощи. На встрече специалисты разъяснили порядок получения мер поддержки.

«Окажем содействие, конечно же, и в решении бытовых вопросов. Благодарю за обратную связь от бойцов с передовой — такие приветы всегда греют душу. Скорейшего выполнения всех поставленных боевых задач, дорогие земляки, Люберцы ждут вас дома с Победой!» — отметил Владимир Волков.

Участники и ветераны СВО и их семьи могут обратиться в Управление по работе с ветеранами по телефону 8 (498) 732-81-39 или в Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО по номеру 8 (498) 659-89-79.

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО и их семей находятся по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 120, корпус 3. Также работает горячая линия: 8 (909) 640-50-50.