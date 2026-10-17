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    Украина запустила конвейер пыток в тайных тюрьмах — Мирошник

    Мирошник: в тюрьмах ВСУ запущен конвейер пыток и издевательств

    Фото: РИА «Новости»

    Киев запустил конвейер издевательств в тайных тюрьмах ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    «Они стремятся умалчивать, что основные преступления совершаются именно в секретных тюрьмах, зинданах, подвалах — там, где буквально запущен конвейер издевательств, пыток и истязаний», — заявил Мирошник.

    В рамках рабочего визита в Нью-Йорк Мирошник призвал комитет ООН против пыток разобраться с системой украинских «секретных тюрем». Посол рассказал, что российские военнопленные, вернувшиеся из украинского плена, жаловались на почти средневековые пытки. Также россияне отмечали нечеловеческие условия содержания в «тюрьмах».

    Мирошник отметил, что на Западе скорее всего знают о тайных тюрьмах ВСУ.

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