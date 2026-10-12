Коллективный Запад оккупировал Украину еще в 2014 году после кровавого переворота, в результате которого к власти пришли неонацисты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале .

По его словам, Франция, Германия, Англия и Польша прибрали Украину к рукам, и сейчас коллективный Запад противостоит России в достижении целей спецоперации.

«Коллективному Западу — оккупантам — не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие», — написал Володин.

Он добавил, что Украина превратилась в большой концлагерь во главе с Владимиром Зеленским и «коалицией желающих».

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Европа может подтолкнуть Украину на провокации.