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    Володин заявил, что коллективный Запад оккупировал Украину

    Фото: РИА «Новости»

    Коллективный Запад оккупировал Украину еще в 2014 году после кровавого переворота, в результате которого к власти пришли неонацисты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

    По его словам, Франция, Германия, Англия и Польша прибрали Украину к рукам, и сейчас коллективный Запад противостоит России в достижении целей спецоперации.

    «Коллективному Западу — оккупантам — не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие», — написал Володин.

    Он добавил, что Украина превратилась в большой концлагерь во главе с Владимиром Зеленским и «коалицией желающих».

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Европа может подтолкнуть Украину на провокации.

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