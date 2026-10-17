Комитет против пыток Организации Объединенных Наций не уделяет должного внимания информации об украинских секретных тюрьмах на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Дипломат в рамках рабочего визита в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке призвал комитет разобраться с системой «секретных тюрем» на Украине. По его словам, в докладах организации есть слова о том, что основные травмы людям наносят на первом этапе плена — то есть в тюрьме.

«Но что это, каким образом Украина это все делает, игнорируя все конвенции о пытках, нормы международного гуманитарного права… Ну отмахнулись, упомянули, сказали: „Ну да, мы же что-то сказали, теперь давайте поговорим о другом“», — поделился впечатлениями посол по особым поручениям.

Ранее Мирошник рассказал, что Киев запустил конвейер издевательств в тайных тюрьмах ВСУ. По его словам, основные преступления совершаю именно там, в зинданах и подвалах.