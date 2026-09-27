Глава МИД Украины Андрей Сибига с трибуны ГА ООН распространял ложь о ситуации в Алешках Херсонской области в интересах Киева. Украинский дипломат стал примером жесточайшего цинизма и всеядности, написал в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

ВСУ больше года стараются создать искусственную блокаду мирных жителей. От Алешек до их позиций примерно три километра. Их разделяет река Днепр.

Военные непрерывно бомбят, обстреливают и дистанционно минируют город уже более двух лет. Он напомнил, что 1 мая 2025 года более 30 БПЛА ВСУ устроили фашистский налет на рынок, в упор расстреливая беззащитных людей. Погибли семь человек, ранения получили более 20. Примерно 10 дней назад ВСУ разбомбили гумконвой волонтеров.

«И после этого Сибига поднимается на трибуну ГА ООН и заявляет, что „Москва — единственная причина этой катастрофы [в Алешках]“. Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», — заключил дипломат.