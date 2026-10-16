Семь членов участковых избирательных комиссий погибли во время подготовки и проведения парламентских выборов на прифронтовых территориях России, а также при подведении их итогов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник во время выступления на площадке ООН, написал ТАСС .

«В ходе подготовки к выборам, их проведения и подведения результатов было убито семь членов участковых избирательных комиссий» — сказал он.

По словам Мирошника, в период голосования украинские войска усилили удары по гражданским объектам. Интенсивность обстрелов, как утверждает дипломат, достигала примерно 1200 попаданий в сутки. Мирошник также сообщил, что за несколько дней голосования повреждения получили 74 здания, использовавшиеся для организации избирательного процесса.

Ранее председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что победа «Единой России»на прошедших выборах в Госдуму стала исторической.