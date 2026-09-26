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    Бойцы «Севера» взяли под контроль три села в Харьковской и Сумской областях

    Фото: РИА «Новости»

    Подразделения группировки войск «Север» ВС России установили контроль над населенными пунктами Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

    В Харьковской области это произошло в ходе расширения внешней зоны контроля. В Сумской области Марьино взяли в результате активных наступательных действий.

    Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной и механизированной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

    Удары наносили в районах Эсмани, Кияницы, Вакаловщины и Бояро-Лежачей.

    За минувшую неделю российские военные взяли под контроль восемь населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.

    О продвижении «Севера» командующий группировкой войск генерал-полковник Евгений Никифоров ранее доложил министру обороны Андрею Белоусову.