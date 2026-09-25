ВС России нанесли за неделю два массированных удара по Украине

Российские военные за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 19 по 25 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и семь групповых ударов», — заявили в ведомстве.

ВС России поразили оборонные предприятия, металлургические производства и объекты ТЭК Украины, обеспечивающие их функционирование.

Также под ударами оказались логистические и телекоммуникационные узлы, транспортная инфраструктура, задействованная в интересах ВСУ, военные аэродромы, площадки изготовления и складирования БПЛА, арсеналы боеприпасов, ГСМ и военно-технического имущества, пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников.

Помимо этого, вывели из строя ряд инфраструктурных объектов украинских портов, задействованных для приема, складирования и распределения военных грузов, а также ГСМ для ВСУ.