Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

С 19 по 25 сентября российские военнослужащие освободили пять населенных пунктов в зоне СВО, а также установили контроль еще над восемью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

ВС РФ взяли под контроль Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровку, Польную, Потихоново и Хижняково в Харьковской области. На северо-востоке региона освободили 212 квадратных метров территории и 12 населенных пунктов с начала окружения украинской группировки.

Кроме того, российские бойцы освободили Марьевку, Гулево и Доброполье (Малое) Донецкой Народной Республики, Зеленую Диброву и Светлую Долину Запорожской области.

За неделю российские военные поразили 18 морских судов. Это 15 сухогрузов и три танкера, которые задействовали в поставках военной техники и топлива для нужд ВСУ, а также западного вооружения.

Ранее стало известно, что ВС РФ за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов по целям на Украине.