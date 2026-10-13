Расчеты дронов «Севера» за ночь поразили 2 единицы техники ВСУ с личным составом

За ночь расчеты ударных дронов ВС России ликвидировали семь огневых групп ВСУ и две бронированные машины противника в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные группировки войск «Север».

«В результате боевой работы расчетов FPV-дронов за прошедшую ночь были уничтожены: боевая бронированная машина UAT-Tisa, боевая бронированная машина „Козак“, семь огневых групп ВСУ», — заявили в группировке войск «Север».

Собеседник журналистов отметил, что удары осуществили по целям в Харьковской и Сумской областях.

Ранее командир танкового взвода с позывным Роза рассказал, что танкисты группировки войск «Север» на Т-90М «Прорыв» уничтожили два пункта снабжения ВСУ в Харьковской области.

Он отметил, что экипажи получили задачу во время боевого дежурства: дрон разведчиков нашел скопление ВСУ в лесу — боевики доставляли продовольствие и боеприпасы. После этого танкисты открыли огонь по целям осколочно-фугасными снарядами.