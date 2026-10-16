Генерал Алексеев поблагодарил медиков за спасение жизни

Первый замначальника ГРУ Герой России генерал-лейтенант Владимир Алексеев рассказал, что врачи Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии спасли ему жизнь. Об этом сообщил ТАСС .

Генерал напомнил, что его коллеги — часто становятся пациентами центра, здесь спасли около 15 тысяч участников специальной военной операции.

«Приятно и то, что я тоже был спасен в центре, будучи раненным, проходил лечение у вас», — отметил Алексеев на открытии XXVIII всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях».

На генерала Алексеева совершили покушение 6 февраля, его обстреляли в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Троих злоумышленников задержали, их подельницу объявили в розыск. Нападавшим предъявили обвинение в терроризме и покушении на убийство.