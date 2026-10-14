На подлете к Москве уничтожили 180 БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили 180 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«В период с 20:30 13 октября по 07:00 14 октября в сторону Московского региона летели 493 БПЛА», — уточнил он.

По словам главы города, большую часть беспилотников удалось нейтрализовать на дальних подступах благодаря силам ПВО.

Собянин стал сообщать об уничтожении БПЛА с полуночи. К раннему утру 14 октября средства противовоздушной обороны ликвидировали 116 беспилотных летательных аппаратов.

Отражение беспилотной атаки продолжается в и других регионах России.