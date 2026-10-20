Украинские боевики в Харьковской области бросили иностранную технику и сухпайки при отступлении во время продвижения российских военных к Ольховатке. Об этом заявил командир отряда с позывным Фил в беседе с РИА «Новости» .

«ВСУ все побросали: станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) находили, оружие нашли, гранаты, мины», — сказал собеседник агентства.

В числе трофеев оказалось немало зарубежных образцов оружия. В том числе американские пулеметы и гранаты иностранного. изготовления. Также нашли сухпайки, которые отправили для украинских солдат из Польши и Финляндии.

Фил объяснил, что боевики ВСУ спешили, когда покидали позиции. Они были не готовы к наступлению ВС России.

Ранее Минобороны сообщило, что в зоне СВО российский сержант Константин Агальцов за рулем ликвидировал два украинских беспилотника.