360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Атакованный танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место

    Фото: РИА «Новости»

    Танкер «Афрамакс Рио», атакованный у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место. Об этом сообщили в Минтрансе.

    Глава ведомства Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки. Судно отбуксировали, вокруг установили боновые заграждения. Также сформировали необходимый резерв сорбента.

    Сейчас специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние танкера.

    Вечером 6 октября танкер с нефтью под флагом Либерии атаковали безэкипажные катера. Это вызвало открытое горение нефти. Позже в ведомстве сообщили о ликвидации огня.

    Росприроднадзор не нашел загрязнений акватории и береговой линии. Специалисты продолжают за ними наблюдать.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с танкером «Афрамакс Рио». Он добавил, что ликвидация последствий проходит успешно.

    Читайте также

    В Сочи открыли пляжи после атаки БЭК на танкер в Черном море

    Песков указал на оперативность Минтранса по вопросу горящего танкера в Черном море

    В РСТ заявили о стабильной работе санаториев Сочи после пожара на танкере

    В Сочи открыли пляжи после атаки БЭК на танкер в Черном море

    Песков указал на оперативность Минтранса по вопросу горящего танкера в Черном море

    В РСТ заявили о стабильной работе санаториев Сочи после пожара на танкере