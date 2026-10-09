Атакованный танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место

Танкер «Афрамакс Рио», атакованный у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место. Об этом сообщили в Минтрансе .

Глава ведомства Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки. Судно отбуксировали, вокруг установили боновые заграждения. Также сформировали необходимый резерв сорбента.

Сейчас специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние танкера.

Вечером 6 октября танкер с нефтью под флагом Либерии атаковали безэкипажные катера. Это вызвало открытое горение нефти. Позже в ведомстве сообщили о ликвидации огня.

Росприроднадзор не нашел загрязнений акватории и береговой линии. Специалисты продолжают за ними наблюдать.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с танкером «Афрамакс Рио». Он добавил, что ликвидация последствий проходит успешно.