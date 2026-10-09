Более 2,5 тонны гуманитарной помощи собрали бойцам СВО в Подольске

Традиционная акция «Подольск помогает» вновь объединила жителей округа. На этот раз сбор приурочили к юбилейной дате — 245-летию Подольска.

Общими усилиями удалось собрать более 2,5 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО. К акции присоединились учреждения образования, спорта и молодежной политики, общественные организации и промышленные предприятия. Они передали продукты, одежду, средства личной гигиены, медикаменты.

«Подольск — город людей, которые в нужный момент всегда готовы объединиться и стать единым целым. Акция „Подольск помогает“ вновь это подтвердила: представители разных поколений и профессий внесли свой вклад в общее дело. В такие моменты ярче всего чувствуется наша сплоченность», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Акция объединила людей разных возрастов и профессий. Благодаря совместным усилиям необходимая помощь продолжает поступать тем, кто находится на передовой.