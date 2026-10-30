Лантратова анонсировала завершение гуманитарной миссии в Алешках

Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области близится к завершению. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова в телеграм-канале .

Участники вместе со спасенными жителями находятся в городе Армянске в Республике Крым. Они разделились на колонны, одна отправится на территорию Украины, вторая — в пункты временного размещения на территории Российской Федерации.

«Все прошло без каких-либо инцидентов, обе стороны отметили высокую организацию. Спасибо нашим военным, которые все это обеспечили», — отметила омбудсмен.

В российской колонне 25 автобусов, в том числе оборудованных для лежачих людей, и девять машин скорой помощи.

В завершение Лантратова поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии.

Миссия в Алешках началась с объявления режима тишины 28 октября. После этого военные начали разминирование коридоров. Два человека при этом погибли.