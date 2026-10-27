Число погибших из-за атаки БПЛА в Брянске увеличилось до двух

Количество погибших из-за сброса взрывных устройств с беспилотника в Брянске увеличилось до двух. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Стало известно еще об одном погибшем в результате сброса взрывных устройств в Бежицком районе Брянска — это 67-летний мужчина», — написал он.

До этого местный житель подорвался на сброшенном «тубусе» в Бежицком районе.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Семьям окажут всю необходимую помощь. В Советском районе из-за атаки БПЛА ранения получили шесть человек. Беспилотники повредили три многоэтажки и 11 автомобилей.

Ковальчук добавил, что на месте ЧП работают саперы, действуют ограничения для автотранспорта.

В ночь на 27 октября системы противовоздушной обороны нейтрализовали 222 украинских беспилотника над регионами. Налеты отразили в Калужской, Курской, Новгородской, Тверской, Воронежской, Смоленской и других областях.