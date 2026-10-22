Отбившись от шести FPV-дронов, российский стрелок-сапер спас раненого солдата

Стрелок-сапер Леонов в зоне СВО сбил 6 FPV-дронов и помог раненому

Занимая оборонительные позиции на одном из участков в зоне СВО, старший стрелок-сапер Игорь Леонов отбил атаку украинских FPV-дронов и эвакуировал в укрытие раненого сослуживца. Об этом сообщил ТАСС .

Подразделение Леонова занималось подготовкой оборонительной позиции, когда началась атака. Стрелок-сапер, рискуя жизнью, занял удобную огневую позицию и за короткое время сбил шесть FPV-дронов.

Он уцелел, но другой солдат получил ранения. Леонов оказал ему первую помощь, оттащил в укрытие и вызвал группу эвакуации. Это спасло сослуживцу жизнь.

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