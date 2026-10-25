Провинившегося комбрига ВСУ заменили на уголовника

ТАСС: комбрига 72-й ОМБр ВСУ Рейтора сняли с должности за расстрел дроноводов

После скандала с расстрелом операторов БПЛА под Харьковском руководство Вооруженных сил Украины сменило командира 72-й отдельной механизированной бригады. На его место пришел офицер с судимостью. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Новым командиром 72-й бригады вместо подполковника Романа Рейтора, ответственного за расстрел пяти дроноводов, назначен подполковник Ярослав Доминицкий, бывший начальник штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Он имеет судимость за кражу и привлекался за пьяную езду.

Сразу после назначения в расположение бригады прибыл бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. До этого он объехал еще несколько подразделений.

Ранее Герой России Александр Находкин рассказал о применяемых ВСУ западных технологиях. Боевики используют собак-роботов.