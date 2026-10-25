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    Провинившегося комбрига ВСУ заменили на уголовника

    ТАСС: комбрига 72-й ОМБр ВСУ Рейтора сняли с должности за расстрел дроноводов

    Фото: РИА «Новости»

    После скандала с расстрелом операторов БПЛА под Харьковском руководство Вооруженных сил Украины сменило командира 72-й отдельной механизированной бригады. На его место пришел офицер с судимостью. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    Новым командиром 72-й бригады вместо подполковника Романа Рейтора, ответственного за расстрел пяти дроноводов, назначен подполковник Ярослав Доминицкий, бывший начальник штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Он имеет судимость за кражу и привлекался за пьяную езду.

    Сразу после назначения в расположение бригады прибыл бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. До этого он объехал еще несколько подразделений.

    Ранее Герой России Александр Находкин рассказал о применяемых ВСУ западных технологиях. Боевики используют собак-роботов.

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