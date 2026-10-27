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    Путин назвал подрыв «Северных потоков» прямыми террористическими актами

    Фото: РИА «Новости»

    Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток— 2» — прямые теракты, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «В отношении российских газопроводов в Европу совершены прямые террористические акты, они взорваны», — отметил российский лидер.

    Глава России перечислил другие факторы, которые разбалансировали газовый рынок и привели его в ситуацию неопределенности. Это обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое привело к нарушению логистических цепочек и создало искусственные барьеры для закупки профильного оборудования и технологий.

    «Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», — добавил Путин.

    Ранее президент отметил, что Россия находится на первом месте в мире по запасам природного газа и считается ответственным поставщиком топлива за рубеж.

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