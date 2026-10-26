360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Комбат «Центра» назвал преимущество геймеров при обучении в войсках БПС

    Комбат Папшев: геймеры эффективнее поражают воздушными таранами БПЛА ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Выросшие на компьютерных играх молодые новобранцы способны быстрее обучиться управлению дронами и эффективнее поражать воздушными таранами украинские БПЛА самолетного типа. Об этом рассказал командир батареи зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» Иван Папшев, сообщил ТАСС.

    «Сейчас молодежь 21-22 лет — это поколение более развитое с компьютерами с играми, игровые ребята. Они приходят, и это для них не ново. Они быстро обучаются, быстро подстраиваются», — сказал комбат.

    Он отметил, что один из его самых результативных подчиненных — 23-летний оператор БПЛА.

    Папшев также рассказал, что на днях в бригаду поступил на вооружение модернизированный дрон-перехватчик «Сокол-В2», который запускается с руки без дополнительного оборудования. Он подрывает цель, когда находится рядом с ней. Российские дроноводы так уже уничтожили ударные украинские БПЛА FP-2, PD-2, «Хорнет» и «Блискавка», а также разведдроны «Шарк» и «Лелека».

    Ранее Минобороны сообщило, что артиллеристы и дроноводы «Южной» группировки войск ликвидировали укрытие с боевиками ВСУ и два наземных робототехнических комплекса в ДНР.

    Читайте также

    Центр подготовки операторов БПЛА открыли в школе № 3 в Чехове

    В Минобороны создали сервис для обучения нейросетей военного назначения

    Народный фронт создаст еще 200 классов для обучения работе с БПЛА

    В Подмосковье начали испытывать норматив ГТО по управлению дронами

    Поддубный заявил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА

    В России представили тренажер по обучению операторов БПЛА и НРТК «Небо-22»

    пресс-служба Народного фронта

    Обучение молодежи управлению беспилотниками начали в Подольске

    Минобороны назвало число прошедших подготовку резервистов

    Подмосковный симулятор для подготовки операторов БПЛА представили президенту

    Технопарк "Исток – РТУ МИРЭА" во Фрязино

    Операторы FPV-дронов из Подмосковья после обучения отправились в зону СВО

    Войска беспилотных систем пополнят подразделения казаков