Комбат «Центра» назвал преимущество геймеров при обучении в войсках БПС

Выросшие на компьютерных играх молодые новобранцы способны быстрее обучиться управлению дронами и эффективнее поражать воздушными таранами украинские БПЛА самолетного типа. Об этом рассказал командир батареи зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» Иван Папшев, сообщил ТАСС .

«Сейчас молодежь 21-22 лет — это поколение более развитое с компьютерами с играми, игровые ребята. Они приходят, и это для них не ново. Они быстро обучаются, быстро подстраиваются», — сказал комбат.

Он отметил, что один из его самых результативных подчиненных — 23-летний оператор БПЛА.

Папшев также рассказал, что на днях в бригаду поступил на вооружение модернизированный дрон-перехватчик «Сокол-В2», который запускается с руки без дополнительного оборудования. Он подрывает цель, когда находится рядом с ней. Российские дроноводы так уже уничтожили ударные украинские БПЛА FP-2, PD-2, «Хорнет» и «Блискавка», а также разведдроны «Шарк» и «Лелека».

Ранее Минобороны сообщило, что артиллеристы и дроноводы «Южной» группировки войск ликвидировали укрытие с боевиками ВСУ и два наземных робототехнических комплекса в ДНР.