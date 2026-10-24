Центр подготовки операторов БПЛА открыли в школе № 3 в Чехове

В школе № 3 в Чехове заработал муниципальный центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Ребята со всего округа будут готовиться к соревнованиям и развивать навыки управления дронами.

Центр открыли в память о выпускнике школы Романе Мазепкине, который отдал жизнь, защищая Родину. На торжественном мероприятии присутствовали близкие и друзья погибшего бойца.

Направление стало настолько популярным, что для подготовки школьников открыты кружки и секции в четырех школах округа. Значительную поддержку оказывает местное отделение Ассоциации ветеранов СВО: предоставляет экспонаты из музея боевой славы, а обучают ребят ветераны СВО, прошедшие педагогическое обучение.

«У нас есть опытные преподаватели, инструкторы с боевым опытом применения, и я могу пообещать, что в случае необходимости мы всегда готовы прийти на помощь, поддержать, передать свой опыт», — отметил руководитель чеховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Артем Чурилов.

Ребятам предстоит изучать основы аэродинамики, устройство БПЛА, а также учиться не просто управлять аппаратом, но и преодолевать препятствия в воздухе. Эти навыки продемонстрировали ученики 5 класса.

«Мне очень нравится управлять дронами, поскольку я в детстве мечтал стать тем, кто собирает что-то, и тем, кто летает. Моя мечта сбылась», — поделился ученик Владислав Гармаш.

Открытие центра — часть работы по модернизации школьного образования в Чехове. Администрация округа поддерживает инициативы, которые делают обучение более современным и интересным для детей.