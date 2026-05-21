Войска беспилотных систем пополнят подразделения казаков

Министерство обороны России расширит войска беспилотных систем за счет операторов-дронов из казачьих подразделений, имеющих опыт ведения боевых действий. Как заявил в комментарии НСН командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев, решение назрело давно.

Он напомнил, что казаки принимают участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и за это время накопили достаточный опыт.

«В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА. Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему и работа ведется уже общим коллективом», — заявил Ликонцев.

Герой России подчеркнул, что такие отряды получают средства за счет отдельного бюджета, что изменит подход к обеспечению.

Ликонцев добавил, что в новые подразделения отберут только опытных бойцов.

«Зачем использовать микроскоп для забивания гвоздей? Такого специалиста лучше задействовать в другом месте: это будет более рационально с точки зрения командира и эффективности подразделения», — пояснил он.

О создании казачьих подразделений в составе войск беспилотных систем заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он пояснил, что БПЛА стали главным оружием в зоне проведения специальной военной операции и нужны опытные специалисты.

Первая группа казаков, прошедших обучение по управлению беспилотниками, в зону проведения специальной военной операции отправилась еще в 2023 году. Как сообщал заместитель губернатора Краснодарского края, атаман казачьего войска Александр Власов, все они прошли обучение в филиале учебного центра «Кубань» в Майкопе.

В конце апреля действующие в районе села Каленки Донецкой Народной Республики бойцы 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени Матвея Платова уничтожили 10 пунктов управления вражескими беспилотниками и 11 укрытий украинских боевиков.