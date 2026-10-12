360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Минобороны создали сервис для обучения нейросетей военного назначения

    Фото: РИА «Новости»

    В Минобороны разработали сервис, который позволяет обучать нейростети военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    К сервису подключили более 40 организаций. Платформу обеспечили информационной безопасностью на основе сертифицированных средств защиты с применением современных средств криптографии и аутентификации.

    В пресс-службе уточнили, что сервис позволит повысить адаптивность армии России к современным вызовам в технологической сфере. Он обеспечивает доступ разработчикам БПЛА в специализированное хранилище, предоставляющее подготовленные видеоматериалы результатов применения FPV-дронов и других беспилотников.

    Результаты работы специалистов загружаются обратно на платформу, где данные проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Благодаря этому ведомство может задействовать массив информации для создания и обучения своих нейросетей.

    Ранее ВС России поразили морское судно, которое перевозило в Одессу груз военного назначения.

    Читайте также

    В России протестировали гибридную связь через низкоорбитальные спутники

    пресс-служба «МегаФона»

    Трамп назвал сторонников термина «искусственный интеллект» своими врагами

    Билл Гейтс предрек рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В России протестировали гибридную связь через низкоорбитальные спутники

    пресс-служба «МегаФона»

    Трамп назвал сторонников термина «искусственный интеллект» своими врагами

    Билл Гейтс предрек рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru