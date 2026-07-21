Обучение молодежи управлению беспилотниками начали в Подольске

Физкультурно-спортивный комплекс «Заречье» объявил о введении новой дисциплины в рамках комплекса ГТО — «Управление беспилотным летательным аппаратом» (БПЛА). Это нововведение призвано развивать прикладные навыки у современной молодежи.

Новая дисциплина ориентирована в первую очередь на молодежь допризывного и призывного возраста — в возрасте от 14 до 29 лет. Испытание проводится в двух форматах. Первый — на техническом симуляторе, который представляет собой игровой компьютер с пультом управления и специальным программным обеспечением.

Второй формат — это реальный полет дрона на специально оборудованной площадке, с использованием компьютера для судей, шлема и пульта управления. Участнику также необходимо за минуту пройти определенное количество кругов по заданной траектории, выполнить упражнения. Оценивается лучшее время прохождения круга.