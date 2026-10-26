МО: расчет «Мста-Б» «Юга» уничтожил укрытие с солдатами ВСУ в районе Дружковки

Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с боевиками ВСУ и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) в районе Дружковки на Краматорском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что артиллерия и расчеты войск беспилотных систем обеспечивали огневую поддержку наступающим подразделениям в Краматорском районе. Речь идет о бойцах 2-й гвардейской артбригады и 82-го отдельного полка БПС «Юга».

«В лесополосе в районе Дружковки было выявлено укрытие украинских боевиков <…> В результате удара укрытие вместе с находившейся там живой силой ВСУ было уничтожено», — сообщили в министерстве.

Расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» 2-й отдельной артбригады «Юга» получил боевую задачу уничтожить укрытие с живой силой противника. Кроме того, дроноводы 82-го отдельного полка БПС уничтожили два НРТК ВСУ с грузом материальных средств.

Ранее дроноводы «Юга» уничтожили пять НРТК ВСУ на автодорогах в районе Дружковки.