Операторы FPV-дронов из Подмосковья после обучения отправились в зону СВО

В подмосковном пункте отбора на военную службу по контракту завершили подготовку очередной группы операторов беспилотников. После обучения 12 бойцов отправились для дальнейшего распределения в подразделения, работающие в зоне СВО.

Каждый день центр принимает десятки добровольцев. По словам офицера пункта отбора Ивана Тищенко, будущие контрактники проходят несколько этапов собеседований и проверок перед подписанием контракта с Минобороны России.

«Если у кандидата есть желание, он прибывает на пункт отбора, проходит медицинскую комиссию, все этапы собеседования с представителями воинских частей и так далее. Затем психологический отбор и дальнейшее подписание документов, необходимых для прохождения военной службы по контракту», — пояснил Тищенко.

Особое внимание в центре уделяют подготовке операторов БПЛА. Военнослужащие изучают устройство FPV-дронов, управление техникой, основы тактической медицины и инженерной подготовки.

Оператор БПЛА с позывным Добрый рассказал, что еще в детстве увлекался радиоуправляемой техникой, а теперь осваивает боевую работу с дронами.

«Будем уничтожать врага на дальних расстояниях и пытаться всеми силами превзойти его в небе», — заявил он.

Полный курс подготовки операторов занимает около трех месяцев. За это время бойцы учатся не только управлять беспилотниками, но и ремонтировать технику в полевых условиях.

Ранее войска беспилотных систем пополнились двумя студентами Ефремовского химико-технологического техникума Тульской области — Алексеем Новиковым и Егором Хлаповым.