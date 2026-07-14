Подмосковный симулятор для подготовки операторов БПЛА представили президенту

В рамках выставки‑форума Народного фронта «Все для Победы!» президенту России Владимиру Путину представили симулятор управления беспилотными летательными аппаратами «Квадросим». Разработчиком продукта выступает подмосковная компания «НИНСАР» из Реутова, сообщили в региональном Мининвесте.

Симулятор уже зарекомендовал себя как инструмент подготовки будущих операторов БПЛА. Его применяют более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. На выставке продемонстрировали новую версию программы, созданную в сотрудничестве с Народным фронтом. С ее помощью экспертам удалось презентовать главе государства Студенческую лигу по гонкам дронов. Она проводится второй год подряд и объединила более 20 тысяч студентов.

Проект призван развивать индустрию беспилотных авиационных систем в российских регионах. Через спортивные соревнования в вузах он популяризирует перспективные технологии, стимулирует инновации, формирует площадку для обмена опытом и помогает готовить квалифицированные кадры. В рамках лиги участники прошли онлайн‑видеокурсы по управлению дронами именно в симуляторе «Квадросим».

По словам генерального директора «НИНСАР» Егора Сечинского, симулятор решает важную государственную задачу — подготовку специалистов для отрасли БАС. Это безопасный и эффективный инструмент, позволяющий отрабатывать практические навыки еще на этапе обучения.

«Благодарим Народный фронт за высокую оценку нашей работы и вручение нагрудного знака „Народный фронт. Все для Победы“. Для нашей команды это важное признание вклада в развитие отечественных технологий и подготовку специалистов нового поколения», — отметил он.