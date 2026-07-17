Минобороны назвало число прошедших подготовку резервистов

Евкуров: в России подготовили более 140 тысяч военных в резерве

Более 140 тысяч военнослужащих подготовили в полках резерва, а также на полигонах и участках группировок войск. Об этом сообщил замглавы военного ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров, отметили в пресс-службе Минобороны.

«Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки, резервных полков подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», — уточнили в ведомстве.

Впервые к обучению резервистов привлекли 107 командиров штурмовых подразделений.

ДОСААФ России увеличило число военно-учетных специальностей с 20 до 30. На его базе подготовили более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям, в том числе операторов БПЛА и НРТК.

В Минобороны также рассказали о работе над военным сотрудничеством с шестью странами.