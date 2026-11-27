Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег власти Украины от «географического расширения» конфликта. Политика процитировало агентство DPA .

Немецкий дипломат выступил с этим заявлением в четверг, 26 ноября, в Берлине на полях встречи с румынским коллегой Даном Некулэеску.

Он заметил, что Германия не оспаривает право Украины на боевые действия и «поддерживает Киев».

«Но я настоятельно предостерегаю от расширения этого конфликта географически», — добавил министр ФРГ.

Также руководитель МИД Германии заявил, что «не может выступать за эскалацию конфликта».

«Мы должны сдержать этот конфликт. Мы должны избегать любой эскалации. Мы также должны предотвратить любую угрозу судоходству и окружающей среде в регионе Балтийского моря. Именно поэтому в настоящее время мы ведем очень тесные дискуссии по этому вопросу», — добавил высокопоставленный дипломат.

Ранее президент Финляндии Стубб предположил, что надвигающаяся зима будет для Украины тяжелой.