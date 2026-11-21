Силы противовоздушной обороны за день сбили 47 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные ликвидировали аппараты противника над территориями Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской и Курской областей, а также над Крымом.

Ранее в Калининградской области сработала система «Беспилотная опасность». Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о фиксации подозрительного объекта с литовской стороны в Неманском районе региона.