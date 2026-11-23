Во время выполнения боевой задачи расчет ефрейтора Алексея Чусова подвергся атаке вражеских беспилотников. Боец спас сослуживцев, сбив из личного оружия FPV-дрон противника, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что боец оперативно разобрался в сложившейся ситуации.

«Ефрейтор Чусов занял удобную позицию для стрельбы и огнем из стрелкового оружия сбил дроны противника, после чего оперативно произвел смену позиции и продолжил работу по нанесению огневого поражения назначенных целей», — уточнили в Минобороны.

Расчет Чусова благодаря его своевременным действиям успешно выполнил боевую задачу. Обошлось без потерь среди личного состава и техники.

Ранее младший сержант Денис Потуданский спас нескольких раненых сослуживцев — вынес на себе с поля боя, несмотря на атаки ударных беспилотников ВСУ.