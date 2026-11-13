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    Кушнер заявил, что РФ и Украина договорились включить в переговоры европейцев

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что стороны конфликта на Украине договорились включить в следующий раунд переговоров представителей Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X.

    По его словам, присутствие европейских представителей позволит рассмотреть не только территориальные вопросы между Украиной и Россией.

    «Сейчас обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров. Это позволит нам рассмотреть более широкие послевоенные механизмы безопасности в Европе наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией», — написал спецпосланник президента США.

    Кушнер подчеркнул, что для прочного прекращения боевых действий нужны надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации. Все это должно снизить риск новых столкновений в будущем.

    Ранее спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным согласовали раунд трехсторонних переговоров.

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