Кушнер заявил, что РФ и Украина договорились включить в переговоры европейцев

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что стороны конфликта на Украине договорились включить в следующий раунд переговоров представителей Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X .

По его словам, присутствие европейских представителей позволит рассмотреть не только территориальные вопросы между Украиной и Россией.

«Сейчас обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров. Это позволит нам рассмотреть более широкие послевоенные механизмы безопасности в Европе наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией», — написал спецпосланник президента США.

Кушнер подчеркнул, что для прочного прекращения боевых действий нужны надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации. Все это должно снизить риск новых столкновений в будущем.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным согласовали раунд трехсторонних переговоров.