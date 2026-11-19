Холдинг «Высокоточные комплексы» передал заказчику новую партию управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь-М2». С начала специальной операции этими снарядами поразили тысячи единиц техники противника, сообщила пресс-служба Ростеха.

В перечень целей вошли танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки. Кроме бронетехники, боеприпасы применяют против укреплений, огневых позиций, командных пунктов, объектов управления беспилотниками, мостов и переправ.

Параллельно холдинг завершает поставки артиллерийских комплексов автоматизации управления огнем «Планшет-М-ИР» на бронешасси и переносного «Планшет-А». Системы обрабатывают поступающие данные, в том числе от беспилотников, и передают информацию командиру для подготовки огневых задач.

Кроме того, предприятия холдинга продолжают выполнять контракты на поставку приводов наведения для российских РСЗО и самоходных артиллерийских установок.

Ранее Ростех поставил в армию партию бомбардировщиков Су-34.