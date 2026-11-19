В Запорожской области операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» поразили станции спутниковой связи Starlink и тяжелые гексакоптеры ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Бойцы «Востока» обнаружили площадки размещения тяжелых гексакоптеров ВСУ. БПЛА находились на земле в местах, где их готовили к вылетам. Также военные выявили станции спутниковой связи Starlink, используемые боевиками для обмена данными между своими подразделениями.

«В результате ударов уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ, находившиеся на земле, а также оборудование спутниковой связи Starlink», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что уничтожение станций Starlink и тяжелых гексакоптеров ограничило возможности украинских боевиков по применению беспилотной авиации на этом участке фронта.

Ранее артиллеристы «Востока» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.