В нейтральных водах Финского залива два беспилотника атаковали грузовое судно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко .

По его словам, нападение произошло в трех морских милях от границы России. Судно следовало в Калининград, атаку совершили с применением двух БПЛА.

«В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются», — добавил глава региона.

Дрозденко добавил, что атака не создала угрозы для снабжения Калининградской области.

Минувшей ночью над Ленинградской областью сбили 73 украинских дрона. Беспилотную опасность в регионе ввели в 03:35 субботы, а отменили в 13:18 того же дня. Из-за этого в области могли возникать проблемы со связью.

Всего за прошлую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 275 БПЛА ВСУ над 12 российскими регионами и акваторией Черного моря.